PSD

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, disse hoje que "não será seguramente difícil de ser melhor" o entendimento com o futuro líder do PSD, Rui Rio, do que com o atual líder social-democrata, Passos Coelho.

"Não será seguramente difícil de ser melhor [o entendimento]", afirmou António Costa ao ser questionado pelos jornalistas em Leiria sobre como prevê que venha a ser o entendimento com o novo presidente do PSD, Rui Rio, quando comparado com Pedro Passos Coelho.

Antes, o primeiro-ministro afirmou que na própria noite eleitoral enviou a Rui Rio "uma mensagem de felicitações pela sua eleição", assim como "desejar-lhe as maiores felicidades na liderança da oposição".