Explosão/Tondela

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que é necessário "verificar se houve alguma falha e onde" no acidente numa associação recreativa no concelho de Tondela, distrito de Viseu, que provocou oito mortos e 38 feridos.

"É necessário apurar as condições do incidente e verificar se houve alguma falha e onde", disse António Costa aos jornalistas, em Leiria, destacando a "capacidade de resposta notável" da Proteção Civil e dos serviços de Saúde "perante a tragédia".

Questionado sobre edifícios idênticos que são construídos pelas populações voluntariamente, o chefe do executivo salientou que "a legislação sobre as normas de segurança tem de ser aplicada em todo o país e em todas as construções".