O Agrupamento de Escolas de Arraiolos (Évora) foi hoje evacuado, como medida de prevenção, na sequência do sismo de magnitude 4,9 na escala de Richter que teve epicentro na zona, indicaram fontes da escola e da câmara.

Um funcionário da Escola Básica e Secundária Cunha Rivara, sede do agrupamento escolar, disse à agência Lusa que o estabelecimento "foi evacuado, como medida de prevenção".

Contactado pela Lusa, José Manuel Pinto, do gabinete de informação da Câmara de Arraiolos, explicou que o plano de segurança do agrupamento escolar "foi acionado" e que "os professores e alunos saíram do edifício".