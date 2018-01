Actualidade

O secretário de Estado das Infraestruturas determinou a cessação de funções do presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC), Fernando Oliveira Silva, a seu pedido.

De acordo com o despacho hoje publicado em Diário da República a cessação do exercício de funções tem efeito a 31 de dezembro de 2017.

O documento foi assinado pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d'Oliveira Martins.