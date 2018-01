Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, propôs hoje, no Algarve, a contratação permanente dos enfermeiros que ingressaram temporariamente no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para fazer o reforço no âmbito do Plano de Contingência da Gripe.

Catarina Martins fez esta proposta em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com o conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), mas a mesma será formalizada num projeto de resolução que recomenda essa medida ao Governo e que o BE apresenta hoje na Assembleia da República, anunciou.

A coordenadora do BE disse que é também "preciso abrir concursos para os médicos especialistas que aguardam concurso" e estão "formados desde abril", mas "que ainda não tiveram colocação".