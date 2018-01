Actualidade

Um grupo armado matou cinco pessoas e feriu várias outras num ataque no fim de semana à sede do posto de Olumbi, distrito de Palma, Cabo Delegado, nordeste de Moçambique, disseram hoje à Lusa várias fontes.

Uma moradora de Olumbi, Aneia Sumaili, disse que o grupo invadiu a sede do posto administrativo e disparou contra edifícios estatais e várias barracas do mercado local, que foram incendiadas.

"Dispararam e queimaram as barracas do mercado, entraram no governo (secretaria) e vandalizaram, queimaram a mota do chefe do posto e casa dele também foi invadida", contou à Lusa Aneia Sumaili, referindo que se mantém um clima tenso entre a população.