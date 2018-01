Actualidade

Os cinco juízes do Tribunal Constitucional (TC) são-tomense foram eleitos hoje com os votos da maioria parlamentar do partido Ação Democrática Independente (ADI), numa sessão plenária marcada por graves clivagens entre o poder e a oposição.

O conflito entre as partes obrigou à suspensão da sessão parlamentar por três vezes.

Seis deputados da oposição foram mesmo expulsos da sala do plenário por elementos da Força de Intervenção Rápida da polícia nacional.