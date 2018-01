Actualidade

Das cinco vítimas do incêndio de sábado em Tondela, Viseu, encaminhadas para hospitais de Lisboa, duas estão com "prognóstico reservado" e três, incluindo uma jovem de 15 anos, encontram-se "estáveis", disseram hoje à agência Lusa fontes hospitalares.

Fonte oficial do Hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Lisboa Norte) indicou que naquela unidade hospitalar estão internados dois homens, na casa dos 58 anos, "com queimaduras nas vias respiratórias", sendo que um deles "inspira mais cuidados, por tratar-se de um caso mais grave", sublinhando que ambos se "encontram estáveis, mas com prognóstico reservado".

No Hospital Dona Estefânia (Centro Hospitalar de Lisboa Central) "está internada na Unidade de Cuidados Intensivos uma jovem de 15 anos, estável, sedada e ventilada, mas com prognóstico favorável", explicou fonte oficial deste hospital.