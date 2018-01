Actualidade

Mais de sete toneladas e meia de ostras, com valor de mercado superior a 30.000 euros, foram apreendidas em Olhão, no distrito de Faro, e duas pessoas constituídas arguidas, anunciou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

"No decorrer de uma ação de patrulhamento na zona do porto de pesca, foi possível detetar um veículo pesado que se preparava para efetuar o transporte dos moluscos para fora do território nacional, sem documentação que comprovasse a rastreabilidade da carga", explica a GNR em comunicado.

A mercadoria, segundo esta força de segurança, "ao ser introduzida no consumo, sem estarem garantidas as condições higiossanitárias, pode colocar em causa a saúde pública", razão pela qual as ostras foram apreendidas.