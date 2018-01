Actualidade

O Grupo Vila Galé registou receitas de 106 milhões de euros em Portugal em 2017, mais 13% do que no ano passado, ultrapassando a expectativa de 100 milhões, disse hoje o administrador da empresa, Gonçalo Rebelo de Almeida.

No início de dezembro, o presidente do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, tinha dito em entrevista à Lusa que estimava receitas de 100 milhões de euros em Portugal no exercício passado, mais 7% do que em 2016.

Hoje, num encontro com jornalistas, Gonçalo Rebelo de Almeida disse ainda que estes resultados que "satisfazem o grupo" ficam mais a dever-se "à subida do preço médio do que ao crescimento da taxa de ocupação" dos hotéis, tal como já anteviam em dezembro.