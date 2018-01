Actualidade

Um dos treze feridos internados no hospital de Viseu na sequência do incêndio numa associação de Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela, já teve alta, disse hoje à agência Lusa fonte hospitalar.

"Neste momento estão doze doentes internados. Estamos a aguardar que eventualmente amanhã [terça-feira] ou depois possa haver mais uma ou duas altas", referiu o presidente do Centro Hospitalar Tondela Viseu, Cílio Correia, em declarações prestadas a meio da tarde.

Segundo o responsável, o único doente que teve alta "não tinha nada do ponto de vista respiratório, tinha um traumatismo ao nível do pé e vai ser seguido em ambulatório".