O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) afirmou hoje que a instituição, se entrar no capital da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), não avançará "sozinha", indicando que várias Misericórdias têm manifestado interesse em investir.

"Uma das condições que estava colocada em cima da mesa desde o início é que a Misericórdia de Lisboa, a entrar, não entrasse sozinha, mas entrasse em conjunto com outras entidades do setor social, e várias [Misericórdias] têm manifestado junto da Associação Mutualista [Montepio] a vontade de se associar a esse movimento, naturalmente com vínculos e intensidades financeiras diferentes, de acordo com aquilo que são as disponibilidades de cada Misericórdia", declarou aos jornalistas o provedor da SCML, Edmundo Martinho.

À margem de uma cerimónia com outras Misericórdias do país, que decorreu em Lisboa, o provedor da SCML disse ainda que há "muitas instituições, quer Misericórdias, quer associações mutualistas, que estão disponíveis para entrar e que estão a aguardar que a Santa Casa Misericórdia de Lisboa tome a sua decisão" para que possam avançar em conjunto, "se for essa a decisão final".