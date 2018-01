Actualidade

A SIC disse hoje que o programa 'Supernanny' cumpre a lei e que não é exibicionista, seguindo um formato exibido em vários países "onde os padrões de proteção dos direitos dos menores não se revelam menos exigentes" do que em Portugal.

"O programa foi produzido e é exibido na SIC no estrito cumprimento da lei aplicável, tendo sido obtidas as necessárias autorizações para o efeito. São abordadas situações reais, ocorridas em ambiente familiar, de um modo responsável, não exibicionista e sem explorar situações de particular fragilidade", disse em comunicado a estação de televisão.

O programa 'Supernanny', que retrata casos de crianças indisciplinadas, para as quais uma ama - no formato português, a psicóloga Teresa Paula Marques - propõe soluções para pais e educadores, estreou no domingo na SIC e já motivou várias críticas.