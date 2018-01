Actualidade

Um total de 15 freguesias de quatro concelhos do Alentejo ficou hoje sem eletricidade, durante "12 minutos", na sequência do sismo de magnitude 4,9 na escala de Richter verificado na região, revelou a EDP Distribuição.

"A subestação elétrica de Arraiolos desligou-se, devido ao sismo, e esteve 12 minutos fora de serviço, mas voltou logo a ligar", explicou à agência Lusa Maria Antónia Fonseca, da EDP Distribuição.

A situação, que "foi rapidamente resolvida", afetou três freguesias do concelho de Arraiolos, zona onde aconteceu o epicentro do tremor de terra, assim como os municípios de Montemor-o-Novo (nove freguesias), Évora (duas) e Alcácer do Sal (uma).