Actualidade

O ministro da Agricultura reuniu-se hoje, em Tenerife, com os seus homólogos de Espanha e França, onde acordaram que os apoios à agricultura das Regiões Ultraperiféricas (RUP) deve ser realizado fora da Política Agrícola Comum (PAC).

"É estratégia destes três países que a negociação sobre o envelope financeiro das regiões ultraperiféricas seja acordado fora do pacote da Política Agrícola Comum", afirmou à Lusa Capoulas Santos, salientando que este é um objetivo a atingir num contexto "muito difícil e onde somos confrontados com as consequências do 'Brexit', que certamente, irão ter um impacto financeiro negativo no futuro orçamento da União Europeia".

De acordo com o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, trata-se de uma matéria que apenas afeta três Estados-membros e, por isso, é importante que exista "um canal de comunicação" entre os interessados, de modo a ir ao encontro dos objetivos do tratado fundador da União Europeia, que consagra um apoio específico às regiões insulares ou com dupla insularidade, como é o caso da Madeira e dos Açores.