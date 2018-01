Actualidade

O 'designer' de moda português Hugo Costa vai levar uma coleção inspirada no movimento 'punk' à Semana da Moda de Paris, na próxima quarta-feira, no âmbito da "Paris Men's Fashion Week", que decorre de 16 a 21 de janeiro.

Para a sua quarta participação consecutiva na semana de moda de Paris, Hugo Costa desenhou uma coleção intitulada "(A)Way of Punk" porque considera que "o punk não morreu" e que continua a ser "o movimento de aparência agressiva, sarcástico, de contracultura e reação".

"Não, o punk aqui não morreu. Está implícito na coleção, que se reflete como reação. Através do uso da cor e das combinações de matérias mais agressivas e coordenados justapostos de forma não convencional, apostando sempre no movimento 'no gender'", descreveu Hugo Costa, no comunicado de imprensa.