O presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) defendeu hoje, em Lisboa, uma tomada de posição do Banco de Portugal sobre a entrada de entidades do setor social no capital da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG).

"A existência de um banco de economia social é uma velha ambição de todo o setor social e solidário", declarou aos jornalistas o presidente da UMP, Manuel de Lemos, à margem de uma cerimónia com várias Misericórdias do país, que decorreu em Lisboa.

Na perspetiva do representante das Misericórdias, a decisão de entrar no Montepio tem que "ter por base estudos sérios, concretos e seguros".