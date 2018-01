Actualidade

O Grupo Vila Galé vai investir mais de 80 milhões de euros na abertura de quatro novos hotéis em Portugal e um no Brasil até 2019, criando 100 empregos no mercado nacional e 450 no brasileiro.

Num encontro com os jornalistas hoje, o administrador do grupo, Gonçalo Rebelo de Almeida, disse que em 2018 - ano em que o Vila Galé vai celebrar o seu 30.º aniversário - vão inaugurar três hotéis: em Sintra, Braga e outro no Brasil.

O primeiro a abrir portas deverá ser o Vila Galé Sintra, que tem inauguração agendada "para 25 de abril" de 2018, tal como a Lusa já tinha antecipado, "representando um investimento de 25 milhões de euros".