O incêndio que deflagrou hoje à tarde num armazém em Lisboa terá tido origem "num curto-circuito" que depressa se alastrou devido ao "material inflamável e têxtil" existente no edifício, disse à Lusa a presidente da Junta dos Olivais.

A presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, Rute Lima, falava à agência Lusa no local do incêndio, na Avenida de Berlim, nos Olivais, em Lisboa, após ter recolhido informações junto da "Proteção Civil".

De acordo com Rute Lima, até cerca das 20:00, os bombeiros não conseguiram entrar no armazém "devido à densidade" do fumo.