Actualidade

O Moreirense e o Vitória de Setúbal empataram hoje 2-2, em encontro da 18.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que mantém as duas equipas na parte baixa da tabela classificativa.

Dois golos de João Amaral, aos sete e 25 minutos, deixaram os sadinos a vencer por 2-0, mas os 'cónegos' reduziram ainda na primeira parte, por intermédio de Alfa Semedo, aos 38, tendo André Micael, aos 89, estabelecido a igualdade final.

Com este empate, o Moreirense subiu duas posições, é 14.º com 15 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal é, para já, penúltimo classificado com 13 pontos.