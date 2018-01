Actualidade

A segunda parte do jogo Estoril-FC Porto, da 18.ª jornada da Liga de futebol, foi suspensa ao intervalo, depois de adeptos dos 'dragões' terem entrado no relvado devido a um problema estrutural numa das bancadas.

Segundo informações à agência Lusa, a segunda parte do jogo será disputada em data a marcar.

Numa altura em que o jogo já estava em intervalo, os adeptos do FC Porto começaram a saltar para o relvado, devidamente orientados pelas forças de segurança, aparentemente por problemas numa das bancadas do estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, devido a problemas estruturais.