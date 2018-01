Actualidade

O Parlamento timorense, que ainda não realizou qualquer reunião plenária desde o início do ano, só deverá retomar essas sessões a 31 de janeiro, informou o órgão, em comunicado, divulgado na página na rede social Facebook.

O comunicado do gabinete do presidente do Parlamento Nacional referiu que não houve reunião plenária esta semana "por não haver assunto para a ordem do dia". O regimento prevê reuniões plenárias à segunda e à terça-feira.

"Na conferência dos Líderes das bancadas parlamentares, na sexta-feira, 12 de janeiro de 2018, as bancadas parlamentares não apresentaram qualquer matéria nova para a agenda da reunião plenária", indicou o comunicado.