Óbito/Madalena Iglésias

Madalena Iglésias, que morreu hoje aos 78 anos, afirmou em 2008 à agência Lusa que esteve à frente do seu tempo e que, por ser bonita, teve de trabalhar que "nem um animal".

"O 'muito bonita' perseguiu-me toda a vida, criou-me o complexo de que fosse só isso. E, como tal, trabalhei que nem um animal, tentei superar-me, estudei, aprendi idiomas, fiz exames no Conservatório, para melhorar o meu trabalho e a mim própria como pessoa", disse a cançonetista.

Vencedora do Festival RTP da canção em 1966, com a canção "Ele e ela", Madalena Iglésias disse à Lusa que, na altura, "estava à frente dez anos" do seu tempo, "pelas orquestrações, pelo guarda-roupa e pela forma de estar em palco".