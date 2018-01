Actualidade

Os quartoquarto, vencedores da última edição do Festival Termómetro, são a primeira banda confirmada do Festival Bons Sons, que este ano terá lugar de 09 a 12 de agosto, na aldeia de Cem Soldos, concelho de Tomar, distrito de Santarém.

Os "primeiro inquilinos da aldeia cultura" foram revelados pela organização num comunicado que fixa a 9.ª edição do Bons Sons, nos dias 09 a 12 de agosto.

Os quartoquarto venceram, no sábado, a 23.ª edição do Festival Termómetro, cuja final decorreu no cinema São Jorge.