O ministro da Economia disse hoje esperar que se encontre uma "solução" para a Têxtil Gramax, admitindo a existência de interessados na fábrica, mas caso não seja possível "que pelo menos se acautele os direitos dos trabalhadores".

Manuel Caldeira Cabral falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, depois de questionado pelos deputados do Bloco de Esquerda (BE) e do PCP sobre a situação dos trabalhadores da fábrica da antiga Triumph em Loures.

"Neste momento acompanhamos com preocupação", afirmou o ministro, salientando que gostaria que fosse encontrada uma "solução" que permitisse "manter os postos de trabalho", manter "a empresa a laborar e crescer".