Actualidade

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, manifestou hoje a disponibilidade de Portugal para apoiar Cabo Verde na instalação do segundo centro de hemodialise do país, na ilha de São Vicente.

"Portugal manifesta abertura - quer seja ao nível da ajuda ao financiamento, mas também ao nível técnico, estrutural e de recursos humanos - para ajudar o governo nesse objetivo", disse Adalberto Campos Fernandes.

O ministro português falava hoje na cidade da Praia, em conferência de imprensa conjunta com o homólogo cabo-verdiano, Arlindo do Rosário, no segundo de três dias de visita que realiza a Cabo Verde.