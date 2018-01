Actualidade

A "não ingerência nos assuntos internos" dos Estados membros da CPLP limita a ação da organização lusófona, que só pode "acompanhar as situações" de crise nos países que a integram, afirmou hoje a secretária-executiva da comunidade.

Em declarações à agência Lusa após proferir uma conferência, à porta fechada, no Instituto de Defesa Nacional (IDN), em Lisboa, Maria do Carmo Silveira respondeu com este argumento às questões relacionadas com crises políticas na Guiné-Bissau, na Guiné Equatorial e em São Tomé e Príncipe.