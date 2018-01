Actualidade

O PCP exigiu hoje ao Governo o avanço, já no início deste ano, dos procedimentos necessários à construção do novo Hospital Central de Évora para a obra arrancar no terreno até ao final da atual legislatura.

"Não é aceitável que o Governo deixe para 2019, ano de eleições, o início dos procedimentos com vista à construção do novo hospital", porque o projeto "não pode ser um foguetório de campanha eleitoral", afirmou o líder parlamentar comunista.

João Oliveira, também deputado do PCP eleito pelo círculo de Évora, falava durante uma conferência de imprensa na sede do PCP na cidade alentejana, ladeado pelos presidentes de câmara do distrito eleitos pela CDU.