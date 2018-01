Actualidade

Um tribunal timorense determinou hoje a libertação de um português e um timorense em prisão preventiva desde dezembro, acusados de envolvimento na fuga do casal de portugueses Tiago e Fong Fong Guerra, reduzindo a medida de coação aplicada.

O português David Justino e o timorense Natalino Varia que estavam detidos na cadeia de Becora, em Díli, desde 12 de dezembro, ficam a aguardar julgamento com Termo de Identidade e Residência (TIR), impossibilitados de sair do país e com comparências regulares, segundo disse à Lusa fonte da defesa.

O Tribunal Distrital de Díli tinha decretado a prisão preventiva para os dois - e o TIR para um terceiro arguido no mesmo processo - considerando cumprirem-se todos os pressupostos que justificam a aplicação da medida de coação mais grave, incluindo "fundado receio de fuga" e possibilidade de "perturbação da investigação".