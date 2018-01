Actualidade

Obras dos artistas Vhils, Hazul, Mr. Dheo ou Third podem ser vistas no âmbito do projeto StreetArtCEI, que apresenta cinco rotas de percursos culturais alternativos criadas no Porto e Vila do Conde, anunciou hoje o Politécnico do Porto.

As rotas do Marquês, Bolhão, Trindade, São Bento e Vila do Conde são os cinco trajetos turísticos de arte urbana no Norte do país e disponíveis 'online', onde se podem ver imagens de "manifestações artísticas marginais com visibilidade acessível e elevada qualidade estética. (...) Neste mapa constam artistas como Vhils, Hazul, Mr. Dheo ou Third", refere o Politécnico do Porto, que lidera o projeto através do Centro de Estudos Interculturais (CEI).

O grande objetivo do projeto StreetArtCEI é democratizar o acesso a esta forma de expressão artística e captar turistas para a descoberta das principais artérias turísticas da região norte, valorizando mesmo economicamente, as manifestações artísticas que as cidades oferecem, tanto a visitantes como a habitantes", explica o Politécnico do Porto.