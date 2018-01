Actualidade

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros saudou hoje o regresso de São Tomé e Príncipe à "família de amizade entre China e África", depois de o pequeno país insular ter deixado de reconhecer Taiwan como estado independente.

Em conferência de imprensa hoje, o ministro Wang Yi prometeu que Pequim vai olhar com especial atenção para o país e o ministro dos Negócios Estrangeiros são-tomense prometeu a "amizade sincera, honesta e infinita do povo e das autoridades" de São Tomé, bem como a "firme determinação" do governo de reconhecer uma só China, aceitando a política externa da República Popular.

"São Tomé e Príncipe já regressou a grande família de amizade entre China e África, tornou-se automaticamente membro oficial do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) e o Fórum de Macau e este país pode aproveitar essas duas plataformas para criar cada vez mais sinergias para se desenvolver", acrescentou.