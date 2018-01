Actualidade

O comissário europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, referiu hoje que a lista negra de paraísos fiscais - da qual Macau deverá sair brevemente - lançou "um processo construtivo" que permitirá a subida para a zona cinzenta.

"A lista europeia de paraísos fiscais adotada em dezembro último foi o ponto de partida de um processo construtivo", sublinhou Moscovici, em comunicado, acrescentando que "alguns países que figuravam na lista compreenderam rapidamente que era do seu interesse cooperar com a União Europeia (UE) e assumiram compromissos concretos para alterar as suas legislações fiscais".

O comissário considerou este processo como "positivo e bem-vindo", adiantando que a haver passagens da lista negra para a cinzenta, os países em causa "não deixaram de estar sob o radar da UE" e podem baixar novamente à lista negra.