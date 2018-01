Actualidade

A ministra do Mar considerou hoje que a diminuição do 'stock' da sardinha é um problema que dura há quase 20 anos e que tem por base as alterações climáticas.

"É um problema que dura, de uma forma muito visível há quase 20 anos e, com o passar do tempo tem-se agravado e tornou-se inevitável começar a tomar decisões políticas sobre a matéria", disse Ana Paula Vitorino, durante a audição na Comissão parlamentar de Agricultura e Mar.

Para a ministra do Mar, a base da questão "não tem a ver com a sobrepesca, mas sim com as alterações climáticas".