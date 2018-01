Actualidade

A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) defendeu hoje que os serviços e organismos do Estado "têm condições" e devem "cumprir a lei" e pagar as progressões na carreira aos funcionários públicos já em janeiro.

"Nós acreditamos que os serviços têm condições, ainda com falta de pessoal, para cumprir o que está no Orçamento do Estado que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2018", disse Helena Rodrigues à saída de uma reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Fátima Fonseca, no Ministério das Finanças.

Segundo a lei do Orçamento do Estado para 2018, o descongelamento das progressões na carreira será feito em dois anos e parte do acréscimo salarial (25%) terá de ser pago com o salário de janeiro. Porém fonte do Ministério das Finanças defende que, em alguns casos, o acréscimo será pago mais tarde, mas com retroativos.