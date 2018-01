Actualidade

"Um D. João Português" leva a palco donzelas, "fortes palavras" e a amizade de um amo e seu criado, entre tantas outras cenas que pautam uma viagem retratada com o "pensamento caótico", como Luís Miguel Cintra encara o teatro.

A peça, que será apresentada pela primeira vez na integra em Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, em dois blocos - no dia 19, "Na Estrada (da vida)" e "O Mar (e de rosas)" e, no dia 20, a terceira e quarta partes, "As árvores (dos desgostos)" e "A escuridão ao fim da estrada" -, parte de uma tradução anónima de literatura de cordel em que o nome de Molière é omisso.

Segundo Luís Miguel Cintra, que escreveu o texto dramatúrgico e encenou a tetralogia protagonizada por D. João e seu criado Esganarelo, "Um D. João Português" é "uma viagem" de um homem que é "vítima da sua própria inteligência", questionando tudo e o seu contrário, que parte numa fuga ao casamento com a sua amada D. Elvira e às teias da justiça, já que matou um Comendador, pai de uma das suas (muitas) conquistas.