Actualidade

O Ministério das Finanças timorense anunciou um amplo programa de recrutamento de técnicos e especialistas para as novas Autoridade Tributária e Autoridade Aduaneira, dois dos elementos centrais do programa de Reforma Fiscal em curso no país.

"É tempo para os da geração mais nova participarem e contribuírem para o nosso desenvolvimento, usando a formação que receberam nas universidades que frequentaram. Trazer estes conhecimentos modernos para poder transformar a nossa economia", disse na terça-feira à Lusa Fernanda Borges, responsável do programa de Reforma Fiscal.

O recrutamento, que está a ser feito em todo os municípios de Timor-Leste e no estrangeiro, é o passo mais recente no extenso programa de reforma fiscal que pretende "aumentar receitas, diversificar a economia e ter o crescimento económico necessário para conseguir o desenvolvimento do país".