A oposição timorense insistiu hoje que o Parlamento está a funcionar e o que falta é "iniciativa e boa vontade" do presidente para realizar sessões plenárias, que ainda não decorreram este ano.

"O Parlamento Nacional está a funcionar, as comissões estão a funcionar, temos quórum de funcionamento e de deliberação e por isso não há razões para insinuar que o Parlamento não funciona. A única coisa que falta no Parlamento é iniciativa e boa vontade do presidente do Parlamento", disse Fidelis Magalhães, chefe da bancada do Partido Libertação Popular (PLP).

"Não há crise institucional, as comissões estão a funcionar. A única pessoa que se calhar não funciona neste momento é a pessoa do senhor presidente do Parlamento, que não quer exercer o seu mandato de acordo com o mandato do Parlamento nacional", afirmou.