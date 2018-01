Actualidade

As exportações de carvão e a produção agrícola sustentam o crescimento de 5,3% em Moçambique este ano, mas a crise da dívida resultou numa contração da economia real, diz o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

"A recuperação do crescimento do PIB para um valor estimado de 4,7%, em 2017, e, previsivelmente, de 5,3%, em 2018, deve-se ao aumento das exportações de carvão e produção agrícola", diz o BAD, no relatório Perspetivas Económicas em África, hoje divulgado em Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim.

A crise da dívida é o principal ponto de análise no que diz respeito a Moçambique, com o BAD a salientar os enormes efeitos e a transversalidade dos impactos do incumprimento financeiro em que o país incorreu em 2016.