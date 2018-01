Actualidade

O autarca de Évora, Carlos Pinto de Sá, manifestou disponibilidade para encontrar soluções com o Governo que permitam a realização de obras na Escola Secundária André de Gouveia (ESAG), hoje sem aulas por inexistência de "condições mínimas".

O estabelecimento escolar esteve hoje sem aulas por não existirem "as condições mínimas" para funcionar, devido à falta de funcionários, impossibilidade de fornecer refeições e necessidade de obras, segundo justificou a diretora do agrupamento de escolas n.º 4 de Évora, Maria de Lurdes Batista.

"Estamos disponíveis para encontrar uma solução, desde que seja equilibrada entre aquilo que são as responsabilidades do Governo e as da câmara", avisou o autarca, recusando que "recursos municipais financiem o que são as responsabilidades do Governo".