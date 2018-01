Actualidade

O arquipélago de Cabo Verde deve manter este ano o crescimento nos 4% e a diversificação da economia continua a ser uma prioridade para um crescimento sustentável e duradouro, considera o Banco Africano de Desenvolvimento.

"Na sequência de um fraco crescimento do PIB, numa média de 1,8% entre 2010 e 2015, a economia recuperou, em 2016, registando um crescimento de 3,8% impulsionado pela agricultura e pelos serviços (principalmente, o turismo); a procura interna deu sinais de retoma, decorrente de um aumento da despesa pública e do crédito privado", lê-se no relatório do BAD.

"Esta tendência prossegue, com um crescimento do PIB num valor estimado de 4%, em 2017, e, previsivelmente, de 4,1%, em 2018, estimulado pela recuperação do turismo", acrescenta-se no relatório Perspetivas Económicas em África, hoje divulgado em Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim.