Actualidade

O grupo parlamentar do BE questionou hoje o Governo se pretende adotar as medidas propostas pelo regulador em setembro para recuperar mais de 500 milhões de euros pagos à EDP com os custos para a manutenção do equilíbrio contratual (CMEC).

Numa pergunta ao Ministério da Economia, o deputado bloquista Jorge Costa começa por querer saber a razão para ainda não ter sido divulgado o conteúdo do estudo sobre o cálculo do valor final dos CMEC entregue pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) ao Governo em setembro.

Desde 01 de julho de 2007, o valor pago pelos consumidores de eletricidade ascendeu a cerca de 2,5 mil milhões de euros, em média cerca de 250 milhões de euros por ano, através do pagamento de duas parcelas (uma fixa e outra de acerto), incluídas na tarifa Uso Global do Sistema, quando no regime anterior (CAE - Contratos de Aquisição de Energia) teria custado menos de 2 mil milhões de euros.