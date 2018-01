Actualidade

A recessão na Guiné Equatorial está a melhorar mas o crescimento económico vai manter-se negativo pelo menos até ao final da década, estimou hoje o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) nas Perspetivas Económicas sobre África.

O documento, divulgado hoje em Abidjan, a capital económica da Costa da Marfim, lembra que "a Guiné Equatorial teve um crescimento económico muito rápido após a descoberta dos hidrocarbonetos, na década de 1990", mas aponta que "desde 2014, contudo, com a prolongada queda dos preços globais de petróleo e o declínio da produção do país, os grandes excedentes orçamentais que financiaram importantes programas de investimento que ainda hoje perduram têm decaído".

A riqueza produzida no país continuou a diminuir em 2016 e 2017, "e a previsão para 2018 mantém-se desfavorável, prevendo-se que este declínio estabilize a partir de 2019", mas mantendo as contas no 'vermelho'.