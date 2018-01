Actualidade

Um homem de 42 anos terá matado a esposa de 40 anos e a filha de dois meses no centro de Moçambique, justificando-se com motivações sobrenaturais, disse hoje à Lusa fonte policial.

O homem pegou num machado e atacou a esposa e a filha com vários golpes, quando a mãe estava sentada com a bebé ao colo no quintal da casa onde residiam, no distrito de Macossa, província de Manica, na segunda-feira.

O casal vivia num clima tenso nos últimos dias, com frequentes discussões, violência verbal e física, um problema atribuído pelo agressor a maus espíritos implantados no lar pela esposa, disse à Lusa Elcidia Filipe, porta-voz do Comando da Polícia de Manica.