Actualidade

Um homem morreu hoje no Hospital de São João, Porto, na sequência do incêndio de sábado em Vila Nova da Rainha, Tondela, elevando para nove o número de vítimas mortais do sinistro, disse fonte hospitalar.

Trata-se de um homem 67 anos que começou por ser internado no Centro Hospitalar do Porto, sendo transferido depois para o Hospital de São João.

"Faleceu esta manhã no Centro Hospitalar de São João (CHSJ) uma das vítimas do incêndio em Tondela. Permanecem internados no CHSJ outros quatro doentes resultantes da mesma ocorrência", indicou a fonte.