Actualidade

O antigo primeiro-ministro guineense Umaro Sissoco Embaló, demitido segunda-feira, afirmou hoje que não tem nenhuma mágoa em relação ao Presidente guineense, José Mário Vaz, a quem prometeu que guardará "respeito por toda vida".

Numa conferência de imprensa após um encontro de despedida com os membros do seu governo e funcionários, Umaro Sissoco Embaló disse que decidiu "sair para deixar o Presidente confortável" a luz dos compromissos internacionais.

"Não me esqueço do senhor Mário Vaz assim facilmente, foi ele que me convidou para ser primeiro-ministro, eu não ganhei as eleições. Não posso sentir mágoa de uma pessoa que me fez bem", afirmou Umaro Sissoco Embaló.