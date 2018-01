Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse hoje que a construção da nova ligação rodoviária entre Coimbra e Viseu avançará logo que os estudos em curso estejam concluídos.

"É uma obra prioritária para este Governo", declarou Pedro Marques aos jornalistas, em Coimbra, realçando a importância de construir uma via alternativa ao Itinerário Principal 3 (IP3), mas sem adiantar prazos.

O ministro salientou que a necessidade da futura estrada está "alinhada com as prioridades para o desenvolvimento do país".