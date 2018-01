Actualidade

O ministro alemão das Finanças, Peter Altmaier, elogiou, hoje, em Berlim, "as competências" de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo e disse estar "comprometido totalmente com a linha política defendida" por Wolfgang Schäuble.

Em conferência de imprensa, depois da primeira deslocação oficial de Mário Centeno como presidente do Eurogrupo, Peter Altmaier começou por dizer que, no encontro que manteve com Centeno, houve "muitos acordos entre os dois, sobretudo nas questões pendentes que precisam ser resolvidas no Eurogrupo".

Depois, o ministro alemão lembrou que a Alemanha apoiou a candidatura de Mário Centeno para a chefia do Eurogrupo, desde logo por "Portugal ter ultrapassado as suas dificuldades através de reformas estruturais e da implementação de medidas dolorosas" que levaram a que o país voltasse para "o caminho do crescimento".