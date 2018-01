Incêndios

O Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social atribuiu apoios no valor de 9,5 milhões de euros às populações afetadas pelos incêndios de 2017, anunciou hoje o ministro Vieira da Silva.

Estes apoios foram concedidos às vítimas dos incêndios, que ocorreram em junho e em outubro na zona centro do país, na sequência de várias medidas extraordinárias de apoio criadas através de duas portarias do Governo.

Na audição na Comissão do Trabalho e da Segurança Social do parlamento, o ministro avançou que foram concedidos apoios a 7.535 agricultores no valor de 4,6 milhões de euros e mais 4,5 milhões de euros foram pagos como incentivo financeiro a empresas para manterem 1.900 postos de trabalho.