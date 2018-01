Actualidade

A Câmara de Condeixa-a-Nova está a valorizar o património romano e investir em projetos como a construção do parque temático 'Roma dos Pequenitos' ou na sua integração na Rede de Cidades Romanas do Atlântico.

A candidatura de Conímbriga a Património Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) é outro dos projetos em desenvolvimento e no qual o município também está empenhado, no âmbito da estratégia que tem vindo a adotar para valorizar o património romano do concelho, afirma o presidente da Câmara da vila vizinha de Coimbra, Nuno Moita, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Uma das nossas prioridades assenta na valorização dos recursos de Condeixa e, em especial, daqueles que mais nos distinguem, como é o legado romano de Conímbriga", sublinha o autarca, recordando alguns dos "investimentos mais recentes realizados na valorização do património romano de Condeixa", como "a abertura do Museu PO.RO.S, enquanto infraestrutura complementar às Ruínas de Conímbriga".