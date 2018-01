Actualidade

O presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças de Portugal, Mário Centeno, disse, hoje, em Berlim, que quer contar com o apoio da Alemanha para responder aos desafios da zona euro.

Numa conferência de imprensa com o ministro alemão das Finanças, Peter Altmaier, Mário Centeno mostrou-se "muito feliz" por estar em Berlim e sublinhou que se tratou do "primeiro encontro oficial depois de ter assumido o comando do Eurogrupo no último sábado", acrescentando que "a Alemanha é não apenas a maior economia do euro, mas também tem sido um motor para a integração europeia".

"Como presidente do Eurogrupo, conto com o vosso apoio e a vossa energia para ajudar a cumprir a difícil e ambiciosa agenda que temos pela frente. Hoje, tivemos um excelente encontro. Temos uma agenda comum para fortificar a nossa moeda comum. Vejo agora uma janela de oportunidade única perante nós, nos próximos meses, que precisamos de agarrar", afirmou Mário Centeno.